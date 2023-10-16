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أسعار العملات اليوم الاثنين 16-10-2023 أمام الجنيه المصرى

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 11:07 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 16-10-2023 أمام الجنيه المصرى عملات - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات اليوم الاثنين 16-10-2023 أمام الجنيه المصري، وفقا للتحديثات الصباحية بالبنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو 32.31 جنيه للشراء، 32.50 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 32.31 جنيه للشراء، 32.50 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 37.32 جنيه للشراء، 37.54 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 98.78 جنيها للشراء، و99.85 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 






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