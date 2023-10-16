أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة و السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 20 جنيها.

‏-البصل الأبيض بـ25 جنيه.

-‏‎البصل الأحمر بـ26 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ13 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الجزر 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13 جنيه.

-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 18 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه.

-جوافه بـ 15 جنيه.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

-الموز البلدى 15 جنيها.