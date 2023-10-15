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7 معلومات عن مواعيد تقييمات صفوف النقل بالترم الأول.. تفاصيل

الأحد، 15 أكتوبر 2023 05:00 ص
7 معلومات عن مواعيد تقييمات صفوف النقل بالترم الأول.. تفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الفترة القادمة لتقييم الطلاب فى صفوف النقل، نرصد فى التقرير التالى معلومات حول مواعيد وضوابط التقييمات 

 
- يتم تقييم الطلاب فى صفوف النقل من خلال 3 اختبارات .
 
- الاختبار الأول يعقد فى نهاية أكتوبر الجارى فيما درسه الطالب من موضوعات منذ بدء الدراسة.
 
- الاختبار الثانى يتم عقده نهاية نوفمبر المقبل فيما يدرسه الطالب خلال الشهر.
 
- الاختبار الثالث يتم عقده نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل.
- يحصل الطالب على الدرجة الأعلى فى الامتحانين الأول والثانى " أكتوبر ونوفمبر" 
- تضاف الدرجة الأعلى من الامتحانين إلى درجة الطالب فى الفصل الدراسي الأول.
- يؤدى الطالب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول فيما درسه منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج الترم وفق توزيع المناهج الدراسية. 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.
 
 
 
 






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