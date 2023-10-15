وسط تصاعد حرب المخدرات وانعدام الأمن.. ينتخب الإكوادوريون رئيسا جديدا

فاطمة شوقى

يصوت الأكوادوريون اليوم الأحد من أجل انتخاب رئيس جديد وسط أزمة انعدام الأمن وحروب دموية مستمرة على المخدرات وسلسلة من الاغتيالات السياسية التى كان آخرها ضد مرشح سياسى، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرشحون فى الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الاكوادورية، هما المحامية لويزا جونزاليس (45 عاما)، ودانييل نوبوا (35 عاما)، الذين حضروا حملاتهم الانتخابية وهم يرتدون سترات واقية من الرصاص وسط مناخ من الخوف يسيطر على الدولة التى كانت مسالمة ذات يوم، وتعهد كلاهما بإعطاء الأولوية للعنف المتصاعد.

ومن سيفوز اليوم الأحد سيتم انتخابه لمدة 16 شهرًا فقط فى المنصب، مما يكمل فترة ولاية الرئيس الحالى جييرمو لاسو الذى دعا إلى تصويت سريع لتجنب المساءلة المحتملة بتهمة الاختلاس.

وفقا لاستطلاعات الرأى الأخيرة، فإن مصدر القلق الرئيسى للإكوادوريين هو الجريمة وانعدام الأمن فى بلد تضاعف فيه معدل جرائم القتل أربع مرات فى السنوات الأربع حتى عام 2022. وتم نشر حوالى 54 ألف شرطى للحفاظ على سلامة الانتخابات.

تعد هذه الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية ملاذا بين مصدرى الكوكايين الرئيسيين كولومبيا وبيرو، وقد انفجرت أعمال العنف فى السنوات الأخيرة فى هذه الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية، حيث تتنافس عصابات معادية لها صلات بالعصابات المكسيكية والكولومبية من أجل السيطرة.