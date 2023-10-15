وزير الانتاج الحربى يتابع انتظام العمل في "حلوان للصناعات الهندسية"

كتب زكى القاضى

في إطار حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على مواصلة تنفيذ جولاته التفقدية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، أجرى السيد الوزير مروراً مفاجئاً لتفقد شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) وكذا شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي).

بدأت الزيارة المفاجئة في كل شركة بتفقد الوزير لقطاعات الإنتاج المختلفة وتابع سيادته مراحل العملية الإنتاجية ببعض خطوط الإنتاج بدايةً من إيصال المواد الخام للخط ووصولاً إلى المنتج النهائي، وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن حرصه على تنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة (الشركة/الوحدة) بتنفيذه، حيث تواجد السيد الوزير في (99 الحربي) باكراً في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة وتم متابعة ما تم إصداره من توجيهات خلال الزيارتين المفاجئتين الأخيرتين للشركة والتي قام بهما السيد الوزير خلال شهريّ مارس ويونيو 2023 حيث تم الوقوف على مدى إلتزام الشركة (مصنع 99 الحربي) بتخزين خامات التصنيع فى الأماكن المخصصة لها، وفي الجولة التفقدية للشركة (مصنع 63 الحربي) تم متابعة ما أصدره السيد الوزير من توجيهات خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي نفذها سيادته للشركة خلال الشهر الماضي والتي من ضمنها تشكيل لجنة من (المهندسين، الفنيين، الكيميائيين) العاملين بأحد مصانع الشركة (63 الحربي) لتحديد كافة المشكلات المتعلقة بخطوط الإنتاج (كيميائية، ميكانيكية، كهربائية) وتحديد كيفية حلها سواء عن طريق الشركات الشقيقة أو جهات خارجية حيث تم عرض جهود اللجنة لزيادة معدل الانتاجية بخط شرائط النحاس.

وخلال التفقد المفاجيء للشركتين اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي بأطقم العمل المتواجدة بشركتيّ (حلوان للصناعات الهندسية وحلوان للصناعات غير الحديدية) لإستعراض معدلات الإنتاج خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات، وحرص الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة على مراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة والموقف المالي للشركتين وإجراءات الأمن الصناعي، موجهاً بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين والإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها.

واستمع الوزير "محمد صلاح" خلال الزيارتين إلى العاملين بكل شركة موضحاً أنه عقب كل جولة تفقدية لإحدى الشركات/الوحدات التابعة يتم تجميع كافة مقترحات ومطالب العاملين التي تم عرضها خلال الجولة ويتم العمل على دراستها بشكل فوري بحيث يتم مواجهة التحديات التي تواجه العاملين في أسرع وقت والاستفادة من مقترحاتهم وأفكارهم لتطوير العملية الإنتاجية، مشدداً على أن بابه مفتوح للجميع، ومؤكداً على اهتمامه بإتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وإثابة المُجدّين ومعاقبة المتكاسلين.