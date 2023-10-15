مكة: خطة طوارئ لمواجهة الأمطار الكثيفة والسيول

إيمان حنا

رفعت أمانة مكة -ممثلة في الإدارة العامة للطوارئ والأزمات - استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول. وفق "سبق".

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن الأمانة قد عقدت اجتماعًا تحضيريا في مقر الإدارة العامة للطوارئ والأزمات، جرى خلاله التنسيق بتنفيذ تجربة فرضية استباقية لمواجهة خطر السيول والأمطار في مكة المكرمة مع الجهات المعنية؛ وذلك لتهيئة المعدات والآليات والعمال ومناقشة الجدول الزمني لكل مراحل الفرضية.

وأضاف أن الهدف الرئيسي للخطة هو ضمان تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتحسين الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، وقياس مدى استعداد الإدارات المختصة وفريق الطوارئ بالأمانة، وقياس سرعة الاستجابة، وتحديد نقاط القوة والضعف، والعمل على رفع أداء الفريق، وتلمس أوجه التطور والقصور، وتطبيق خطة الاستجابة للأمطار والسيول مع التعرف على استعداد الأفراد والجهات المشاركة المنفذة لأعمال خطة طوارئ الأمطار والسيول، وقيام كل إدارة بالمهام والواجبات المنوطة بها؛ وذلك من خلال توفير التجهيزات والمعدات اللازمة.