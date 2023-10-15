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معبد أبو سمبل يستقبل أفواج سياحية من مختلف دول العالم.. صور

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:39 ص
معبد أبو سمبل يستقبل أفواج سياحية من مختلف دول العالم.. صور السائحون أمام معبد نفارتارى
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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شهد معبد أبوسمبل اليوم، جنوب مصر، تدفقات سياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية للاستمتاع بالحضارة المصرية المتجسدة فى معبدى رمسيس الثانى وزوجته نفرتارى جنوب أسوان.
 
وتوافد السائحون من مختلف دول العالم، على مدينة أبوسمبل براً عبر طريق أسوان أبوسمبل الدولى، ونهراً عبر رحلات المراكب النيلية ببحيرة ناصر، وجواً عبر رحلات الطيران الشارتر والداخلية التى تصل إلى مطار أبوسمبل الدولى.
 
وأكد الأثرى أحمد مسعود، مدير آثار أبوسمبل، لـ"اليوم السابع"، أن معابد أبوسمبل تشهد انتعاشة سياحية بالتزامن مع بداية الموسم السياحى الشتوى فى أسوان وكذلك استعداد آثار أبوسمبل للحدث الفريد الذى تشهده أبوسمبل يوم 22 أكتوبر الجارى بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون قديماً وشاهدة على معجزات المصرى القديم وحضارة مصر.
 
 
إقبال السياحة على معبد أبوسمبل
إقبال السياحة على معبد أبوسمبل

السائحون أمام معبد نفارتارى
السائحون أمام معبد نفارتارى

طوابير السائحين فى أبوسمبل
طوابير السائحين فى أبوسمبل

معبد أبوسمبل اليوم
معبد أبوسمبل اليوم

 







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