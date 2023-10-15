مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني: إقامة دورات تدريبية واستخدام الذكاء الاصطناعى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني بكفر الشيخ، أن المعهد نظم عدد من الفعاليات، ويستعد لتنظيم عدد أخر من الفعاليات، فجرى تنظيم دورة تدريبية عن "التقنيات الحديثة في تربية دجاج انتاج اللحم، ودورة تنشئة ورعاية العجول الرضيعة، تغذية ورعاية ماشية اللبن،كما نظم المعهد الدورة التدريبية، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي Chat GPT في التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور شريف شاميه، ومنسق التدريب بالمعهد، والدكتورة همت عبد العال عبدالمجيد، ومسئول التدريب بالقسم الدكتور أيمن مصطفي، ومقرر الندوة، دكتور شريف محمد عمارة.

وأضاف الشافعي، لـ "اليوم السابع"، أن المعهد بصدد تنظيم فاعلياتين، الأولى الدورة التدريبية "تغذية ورعاية ماشية اللبن، والثانية دورة تدريبية مجانية عن "الإتجاهات الحديثة في مزارع الأبقار الحلاب، بدءا من الغد الاثنين، الموافق 16 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 26 أكتوبر 2023، برئاسة الدكتور أيمن عبدالحي، ومنسق التدريب بالمعهد، والدكتورة همت عبدالعال عبدالمجيد، وفاروق، أمين مسئول التدريب بالقسم..