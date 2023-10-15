"محمود" ابن بنى سويف فنان بدرجة موهوب فى الرسم بالرصاص والفحم للبورتريهات

بنى سويف هانى فتحى

قال محمود حنفي على ، 24 سنة ، من قرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف ، أنه بدأ الرسم فى عام 2016 ، دون الحصول على كورسات تعليم ، مضيفا أنه يستخدم الأقلام الجاف والرصاص والفحم فى الرسم، وخاصة فى رسم صور البروتريهات الكبيرة، التى تعلم على رسمها منذ عام 2016.

وأضاف محمود حنفى، أنه حاصل على معهد نظم المعلومات ويقيم فى قرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا، ويعمل فى إحدى الشركات الخاصة، مؤكدا أنه يعشق الرسم بجميع أنواعه ، مشيراً الى أنه بدأ فى الرسم منذ عام 2016 ، حيث بدأ التدريب من الصفر الى أن وصل إلى مستوى الاحتراف فى الوقت الحالى .

وأضاف محمود العسكرى أنه يرسم كافة أنواع الرسومات باستخدام الاقلام الجاف والرصاص والفحم ، بالإضافة إلى أنه يرسم البروتريهات باحجامها المختلفة، وتابع محمود العسكرى: " الرسم شىء أساسى فى حياتى ، ارسم فى اليوم من 3 إلى 5 ساعات يوميا، وأرسم من خلال تواجد الأشخاص نفسهم أو صور لهم".

وقال محمود العسكرى أنه يقوم بالتسويق للرسومات التى يقوم برسمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم بعرض الصور التى يقوم برسمها على صفحته على الفيس بوك .

واضاف محمود العسكرى، أنه يتابع فن الرسم على مواقع التواصل الأجتماعي حيث يقوم بتنمية موهبته من خلال متابعة احدث انواع وطرق والفنانين الكبار على مستوى العالم .



إحدى الرسومات



إحدى رسومات محمود



الفنان محمود العسكرى



رسومات بالجاف



محمود العسكرى