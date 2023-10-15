محافظ المنيا: المحافظة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى توريد القمح

المنيا ــ حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن حصول المحافظة على المركز الثانى فى توريد محصول القمح على مستوى الجمهورية موسم 2022 /2023 بتخطى المستهدف بنسبة 135 % بزيادة 25% عن الموسم الماضى من خلال خطة متكاملة بمشاركة كافة المديريات والجهات المعنية ، وتجهيز 42 موقعا تخزينيا لاستيعاب الطاقة الإنتاجية للكميات الموردة من الأقماح .

وأكد محافظ المنيا أن الدولة حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتقديم حزمة من الحوافز المادية لدعم المزارعين و تذليل أية عقبات قد تواجههم، وتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة التموينية للتصدى لأى تجاوزات .

من جانبه، أوضح الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ان حصول المحافظة على المركز الثانى من حيث كميات توريد القمح إنما يرجع الى المتابعة المستمرة من معالى المحافظ الذى لم يدخر جهدا لإنجاح موسم التوريد والتيسير على الموردين ، و توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول ، لافتا إلى أن الإعلان عن حصول المنيا على المركز الثانى جاء خلال حفل أقيم عقب انتهاء ورشة العمل الختامية للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد القصير وزير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .



