محافظة كفر الشيخ تعلن عن أسعار السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ في بيان لها، عن أسعار السلع الغذائية، ضمن تطبيق مبادرة رئيس الوزراء في خفض الأسعار الأساسية للمواطنين، جاء ذلك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وبلغت نسبة التخفيضات في السلع الغذائية التي أعلنتها المحافظة ما بين 15 لـ 25% وتم وضع الأسعار على السلع الغذائية الأساسية، ووجه محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن الأسعار بالمحلات والمنافذ المشاركة في المبادرة التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التي تقدمها معارض " معاً ضد الغلاء " والتى تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 ل 25 % وهى سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتى تم تطبيقها أمس .