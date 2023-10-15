محافظة دمياط تعلن خطة استعدادات استقبال الشتاء وتحظر الاقتراب من أعمدة الإنارة

أعلنت محافظة دمياط خطة استقبال فصل الشتاء، والى بدأت منذ أيام بوضع سواتر ترابية بشواطئ رأس البر لحماية المنشآت التى تقع مباشرة على شواطئ المدينة، إضافة إلى تطهير بالوعات تصريف مياة الأمطار بكافة مدن المحافظة.

وتوجهت الوحدات المحلية برسائل للمواطنين، حذرت خلالها الاقتراب من أعمدة الإنارة خاصة مع تساقط الأمطار كذلك السير أسفل اللافتات الإعلانية تحسبا لأية طوارئ قد تحدث نتيجة سوء الأحوال الجوية التى من المتوقع أن تشهدها محافظة دمياط خلال الفترة المقبلة.

وتشهد محافظة دمياط طقس غير مستقر بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وقد سجلت درجات الحرارة العظمى 26 والصغرى 22 درجة مئوية، إضافة إلى وجود نشاط فى الرياح فى معظم أنحاء المحافظة.

وتأثرت بعض المدن داخل دمياط بحالة الطقس جاء أبرزها مدينتى دمياط الجديدة ومدينة رأس البر، إضافة إلى مدينة عزبة البرج والتى تشهد طقس بارد معظم فترات اليوم، فضلا عن وجود سحب كثيفة وغيوم فى بعض الأوقات.

وفى سياق متصل قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها ببعض ميادين المحافظة الرئيسية والشوارع العامة من أجل التعامل الفورى مع تراكمات المياة الناتجة حال تساقط أمطار، فضلا عن تكثيف حملات صيانة أعمدة الإنارة من قبل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، كما تم شن حملات لمتابعة اللافتات الإعلانية بشوارع المحافظة للتأكد من عدم خطورتها على المواطنين.