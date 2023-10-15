وأضاف كوليبا - خلال تصريح نقلته أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم /الأحد/ - أنه "خلال الأشهر الـ18 الماضية، لم تتم ملاحظة مثل هذه الموجة من المعلومات.. وهناك سببان بسيطان للغاية في رأيي، الأول هو القرار الوشيك لفتح المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والآخر هو محاولة طيف معين من السياسيين الأمريكيين تقويض الدعم لأوكرانيا".



ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم جهاز حرس الحدود الأوكراني آندري ديمتشينكو "إن روسيا قد تحاول مجددا استخدام بيلاروسيا لتصعيد عدوانها على أوكرانيا".



وأضاف: "أستطيع أن أقول إن روسيا ليس لديها قوات كافية هناك لتشكل أي تهديد حقيقي في هذا الوقت، ولكن بالطبع يجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو"، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك دفاع قوي وأصول قوية لردع أي تصرفات في حال حدوثها.