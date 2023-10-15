كفر الشيخ تعلن عن وظائف شاغرة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت إدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عن حاجتها لعدد من العاملين، للعمل بمركز سيطرة «الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وحدٌدت الإدارة، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، كالتالي، أنّ يكون من العاملين بالديوان العام للمحافظة، أو الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديريات الخدمات بالمحافظة، ألا يتجاوز السن 45 عاما، والحصول علي مؤهل عالٍ «بكالوريوس - ليسانس»، على أنّ تكون الأولوية «هندسة الحاسبات والمعلومات - المعهد العالي والتكنولوجيا»، وما يعادلها من كليات أخرى، و إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وحسن المظهر والسلوك العام.

ووفقاً لإدارة الموارد البشرية، فإنّ الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة، كالتالي، يقدم الطلب لإدارة الموارد البشرية بالمحافظة، وبيان حالة وظيفية معتمد، وموضح به التقارير والجزاءات، وشهادة قانونية بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية، وبطاقة الرقم القومي، وصورة طبق الأصل من المؤهل الحاصل عليه، والتقدم لإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة في موعد أقصاه 10 أيام.