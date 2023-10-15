اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 أكتوبر 2023 07:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

كفر الشيخ تعلن عن وظائف شاغرة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 06:17 م
كفر الشيخ تعلن عن وظائف شاغرة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت إدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عن حاجتها لعدد من العاملين، للعمل بمركز سيطرة «الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
وحدٌدت الإدارة، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، كالتالي، أنّ يكون من العاملين بالديوان العام للمحافظة، أو الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديريات الخدمات بالمحافظة، ألا يتجاوز السن 45 عاما، والحصول علي مؤهل عالٍ «بكالوريوس - ليسانس»، على أنّ تكون الأولوية «هندسة الحاسبات والمعلومات - المعهد العالي والتكنولوجيا»، وما يعادلها من كليات أخرى، و إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وحسن المظهر والسلوك العام.
 
ووفقاً لإدارة الموارد البشرية، فإنّ الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة، كالتالي، يقدم الطلب لإدارة الموارد البشرية بالمحافظة، وبيان حالة وظيفية معتمد، وموضح به التقارير والجزاءات، وشهادة قانونية بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية، وبطاقة الرقم القومي، وصورة طبق الأصل من المؤهل الحاصل عليه، والتقدم لإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة في موعد أقصاه 10 أيام.
 
وأشارت الإدارة إلى أنّه علي من يرغب التقدم لإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ الإعلان، ويمكن التسجيل والتواصل على الرابط التالي، لحين تقديم الأوراق:

http://forms.gle/69emoQKhoPj3yccL7
 






كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

وظائف شاغرة

مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة