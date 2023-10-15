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الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:37 ص
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قطع المياه 16 ساعة عن 3 قرى فى بنى سويف لتطهير المرشحات بمحطة "الحيبة"

الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:35 ص
قطع المياه 16 ساعة عن 3 قرى فى بنى سويف لتطهير المرشحات بمحطة "الحيبة" قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف ـ هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى ( الحيبة ،الدير ،العجرة ) بمركز الفشن، وذلك اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، و حتى الـ 8 من صباح غدٍ الإثنين، وذلك للقيام بأعمال تطهير المرشحات بمحطة مياه الحيبة.
 
وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.
 
وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.
 






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