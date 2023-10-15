رئيس جامعة المنوفية يكرم المتدربين بمركز إبداع مصر الرقمية

المنوفية - محمود شاكر

كرم اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، المتميزين من المتدربين بمعهد تكنولوجيا المعلومات فرع المنوفية، بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعى، وكان فى استقباله المهندسة أمنية نور مدير المركز والمهندس محمد الشافعى مدير التدريب بالمعهد.

رحب الدكتور أحمد القاصد بالمتدربين، معربا عن سعادته بسعى الطلاب إلى التدريب على الحديث فى تكنولوجيا المعلومات ومواكبة الحديث فى العالم من ثورة تكنولوجية تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن استضافة الجامعات الحكومية لمراكز إبداع مصر الرقمية يعكس الدور الهام الذى تؤديه الجامعات فى تشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة الإبداع بين الشباب، بالإضافة إلى قيام المراكز بتوفير مساحة للإبداع والتفاعل مع الموجهين والمدربين والعمل الجماعى وعقد الفعاليات المختلفة وورش العمل وتجربة المنتجات وإطلاقها والعديد من الأنشطة الجماعية الأخرى.

كما وجه "القاصد"، بضرورة الاستفادة من المتدربين بالمركز وتوسيع قاعدة الاستفادة من التدريبات وتوفيرها لأكبر عدد من الطلاب بكليات الجامعة.

ووجه القاصد الشكر للقائمين على المركز والتدريب، متمنيا مستقبل واعد للطلاب والخريجين المتدربين.

وقام المركز بتدريب نحو 8 آلاف متدرب خلال هذا العام بالإضافة إلى 1800 طالب و400 خريج وعدد من المعيدين والعاملين بالقطاع التكنولوجى بالجامعة ويشمل التدريب الذكاء الاصطناعى، وتطبيقات الموبايل والجرافيكس والويب بالإضافة إلى التدريب على أحدث قطاعات تكنولوجيا المعلومات واحتياجات سوق العمل.