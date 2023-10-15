وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اللقاء تضمن - أيضا - ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية؛ لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة، وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.

كما بحث الجانبان أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح؛ لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، واستعرضا علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.