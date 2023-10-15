"دمي فلسطيني" مسيرة ضخمة بالرباط دعما لفلسطين.. والمشاركون يحرقون علم إسرائيل

احتشد الآلاف من الشعب المغاربى، اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط، في مسيرة ضخمة دعما للشعب الفلسطيني الأعزل فى غزة ، وللقضية الفلسطينية العادلة في مواجهة العدو الإسرائيلى.

المسيرة، التي انطلقت من باب الحد إلى أمام قبة البرلمان، حملت شعارات تطالب بوقف العدوان؛ فيما أحرق مشاركون في هذه المسيرة العلَم الإسرائيلي، وداسوا بالأقدام على العلم الأمريكي.

"دمي فلسطيني" من الشعارات التي رددها المشاركون في هتفات المسيرة الضخمة، التي عرفت إلى جانب الأطفال والشيوخ والشباب حضور قيادات يسارية وإسلامية وحقوقيين فضلا السفير الفلسطيني بالمملكة المغربية. وفق "هسبريس"المغربية.

وحملت صيحات المشاركين عبارات الدعم للفصائل الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وأخرى منددة بالجيش الإسرائيلي والدعم الأمريكي.

وسعت المصالح الأمنية إلى منع مرور السيارات في شارع محمد الخامس قصد تأمين المسيرة التي يقدر عددها بالآلاف.

يذكر أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 2329 شخصا وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، فيما أصيب 9042 في الضربات الجوية التي نفذها العدو الإسرائيلى.

ومن جهة ثانية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في "تل أبيب" وضواحيها اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن صافرات الإنذار دوت عقب إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رشقات صاروخية في اتجاه تل أبيب وضواحيها الشمالية بمناطق "هرتزليا" شمال تل أبيب، و"رمات هشارون" بوسط إسرائيل ومنطقة شارون.