حيلة ذكية أستخدمها 3 موظفين للاستيلاء على أموال شركتهم.. والجنايات تعاقبهم

كتب إيهاب المهندس

داخل مكتب الموارد البشرية لإحدى الشركات المساهمة في الإسكندرية، قرر 3 أخصائيين موارد تزوير في كشوف المرتبات بإضافة أسماء وهمية واختلاس أموال من الشركة تجاوزت الربع مليون جنيه، ليتم كشفهم ويصدر ضدهم حكما بالسجن المشدد 10 سنوات، والعزل من الوظيفة.

على مدار سنوات جمعت صداقة بين "ع.ش"، و"ك.ح"، و"س.ع"، كونهم موظفين في شركة واحدة، ويعملون في نفس المكتب الخاص بالموارد البشرية، فصداقتهم أصبحت قوية بسبب بطبيعة تواجدهم في مكتب واحد.

أثناء جلوس المتهم الأول مع شيطانه قرر ابتكار حيلة لسرقة أموال شركته، فجلس مع صديقيه يحكي لهم عن تفكيره الشيطاني والذي سيقوم من خلاله بجمع المال الحرام.

أصدقاء السوء لم يكن بينهم واحد رشيد يحذرهم من المال الحرام وخطورته عليهم وعلى أولادهم، ولكنهم قرروا أكل السحت وخططوا لتنفيذ جريمتهم بكل حرفيه، معتقدين بأن أمرهم لن يكتشف.

خططوا لتنفيذ جريمة الاستيلاء على أموال شركتهم عن طريق تزوير في كشوف المرتبات وإضافة أسماء وهمية وصرف مرتبات لتلك الأسماء وتمكنوا خلال أشهر معدودة من الاستيلاء على 281 ألف جنيه بدون وجه حق.

ولكل جريمة نهاية وعقاب رادع، تم اكتشاف التلاعب بالأوراق وقدم المتهمين للمحاكمة وبعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة صدر ضدهم حكما بالسجن بالمشدد 10 سنوات ورد المبلغ المختلس وعزلهم من وظيفتهم.