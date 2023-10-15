جامعة المنصورة الجديدة تطلق برامج دولية للحصول على شهادتى من جامعات أمريكية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة؛ لتبادل الأفكار والخبرات وصقل خبرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجانبين، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون فى تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وفى هذا الإطار، استقبلت جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وفدًا من كلية أوشن كونتى من الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد ملتقى تعريفى حول برامج الاتفاقيات الدولية والبدء فى تفعيل هذه البرامج.

وعقدت الندوة على مدار يومين بمقر جامعة المنصورة الجديدة، وشهدت حضور طلاب من كليات العلوم والأعمال وعلوم وهندسة الحاسب وأولياء أمورهم؛ للتعرف على هذه البرامج ومدى الاستفادة التى ستعود على الطلاب بعد حصولهم على ثلاث درجات علمية (شهادة من جامعة المنصورة الجديدة وشهادة من كلية أوشن كونتى وشهادة من جامعة ميرلاند الأمريكية أو جامعة وليام باتريسون الأمريكية).

ومن جانبهم، أثنى الوفد على الإمكانيات الكبيرة التى تتمتع بها جامعة المنصورة الجديدة بالإضافة إلى مستوى طلابها ومدى إلمامهم بأخر المُستجدات فى مجال دراستهم.

الجدير بالذكر أن البرامج الدولية التى سيتم تفعيلها خلال العام الدراسى الحالى 2023/2024 هي: (برنامج الدرجة الثلاثية فى تكنولوجيا المعلومات Information Technology - برنامج الدرجة الثلاثية فى التسويق الرقمى Digital Marketing - برنامج الدرجة الثلاثية فى التكنولوجيا الحيوية Biotechnology Program - برنامج الدرجة الثلاثية فى تكنولوجيا الأمن السيبرانى Cybersecurity Technology).

شهدت الندوات حضور كل من الدكتور إبراهيم فتحى معوض منسق الجامعة وعميد كلية علوم وهندسة الحاسب، والدكتور عبدالقادر مبارك عميد كلية الأعمال، والدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم.