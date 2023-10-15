اليوم السابع
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الأحد، 15 أكتوبر 2023 03:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"تعليم الإسكندرية" تحصل على المركز الثانى جمهورى بأنشطة الاتحادات الطلابية

الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:10 م
"تعليم الإسكندرية" تحصل على المركز الثانى جمهورى بأنشطة الاتحادات الطلابية الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حصول تعليم الإسكندرية على المركز الثاني جمهوري في أنشطة الاتحادات الطلابية والتي يتم التقييم فيها وفقًا لمهنية أداء الاتحادات ، حيث حصد الاتحادات الطلابية بالإسكندرية على مراكز متميزة في ( الرائد العام المثالي ( مديرو المدارس )، الرائد المثالي ( رائد الفصل )، والأخصائي المثالي والطالب المثالي ، ودوري المكاتب التنفيذية، والمبتكر الصغير، وتنظيم لقاء الرائد العام والتقييم القمّي لمسابقة دوري المكاتب، والمشاركة في مؤتمري الاتحادات الطلابية الأول والثاني على مستوى الجمهورية.
 
يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإقامة وتنظيم مسابقات الاتحادات الطلابية لخلق روح التنافس الشريف بين الطلاب. 
 
وفي سياق متصل أوضح ( أبوزيد ) أنَّ الاتحادات الطلابية تهدف إلى غرس وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن والتعاون بين الطلاب وغرس المنافسة الشريف وتحقيق مبدأ الديمقراطية وتنمية روح ومهارات القيادة والعمل بروح الفريق وتغليب المصلحة العامة وتشجيع الطلاب على التفوق الدراسي والاهتمام والمشاركة بكافة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتشكيل وعيهم وثقافتهم.






الاسكندرية

تعليم الاسكندرية

الاتحادات الطلابية

انشطة الطلاب



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