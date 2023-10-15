اليوم السابع
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الأحد، 15 أكتوبر 2023 08:04 ص
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تعرف على قصة عدم تسجيل البابا شنودة فى المواليد حتى دخوله المدرسة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 08:00 ص
تعرف على قصة عدم تسجيل البابا شنودة فى المواليد حتى دخوله المدرسة قداسة البابا شنودة الثالث
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر قداسة البابا شنودة الثالثة واحداً من الشخصيات التى يخلدها تاريخ الكنيسة على مدار العصر الحالى والعصور القادمة وكذلك تاريخ الوطن، وذلك نظراًلشخصيته القوية ومواقفه الوطنية العظيمة في حق مصر والقضية الفلسطينية وعظاته المستمرة عن الحب والمواطنة والتسامح وقبول الأخر.

وتؤكد العديد من الروايات التاريخية أن أبويه اختارا اسم  " نظير جيد" ولكن تأخر تسجيل اسمه فى كشوف المواليد بسبب إصابة والدته بالحمى وتوفيت وتركترضيعها مما جعل نساء القرية يرضعانه. 

وبسبب وفاة والدته أنساهم تسجيل اسمه فى دفاتر المواليد ولم يستخرج له شهادة ميلاد وبعد أن أتم فترة رضاعته اصطحبه شقيقة الأكبر ليعيش معه فىدمنهور بمحافظة البحيرة وعندما جاء سن دخول المدارس اضطر شقيقه بإلحاقه فى مدرسة أهلية بسبب عدم وجود شهادة ميلاد له.

 

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا شنوده الثالث

ميلاد البابا شنوده الثالث

شهاده ميلاد البابا شنوده



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