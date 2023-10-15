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تحصين 39 ألفا و280 طائرا وضبط 600 كيلو أسماك مملحة غير صالحة بكفر الشيخ

الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:57 م
تحصين 39 ألفا و280 طائرا وضبط 600 كيلو أسماك مملحة غير صالحة بكفر الشيخ تحصين طيور - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، أنه تم تحصين 35280 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، كما  تم تحصين بأجر 4000 طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلا عن تطهير سوق واحد، و3 رياشه وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف بشار، كما تم سحب 114 عينة ما قبل البيع من 8 مزارع، بإجمالى 35500 طائر، وتم منح 14 تصريح نقل للطيور الحية حفاظاً على الثروة الداجنة، كما تمكنت حملة الطب البيطري من ضبط 30 كم لحوم مفرومة وكبدة بدون بيانات، ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 600 كيلو أسماك مملحة، وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

 







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