بسبب خوفه من النساء.. أفريقى يحبس نفسه 55 عامًا.. اعرف ماذا فعلن به؟

إيمان حنا

إفريقى، يبلغ من العمر 71 عامًا، يدعى كاليتكس نزامويتا، يعيش فى رواندا فى منزل محاطًا بسياج يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار منذ أكثر من نصف قرن؛ وذلك لخوفه من النساء.وفق صحيفة "ميرور" البريطانية

لقد قرر العجوز الرواندى منذ أن كان فى سن السادسة عشرة حبس نفسه فى هذا المكان، لأن خوفه من النساء أكبر من أن يتحمله.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وسائل إعلام فى جنوب إفريقيا، أن "نزامويتا" لم يكن يستطيع تحمل التواجد قرب أفراد من الجنس الآخر أو التحدث معهن؛ لذلك قام ببناء سياج خشبى حول منزله المتواضع ولم يخرج من المنزل منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من ذلك، وبدلًا من تجنبه؛ كانت النساء فى قريته برواندا، يعتنين به دائمًا، ويرمين له الطعام والملابس فى فناء منزله المغلق حتى يجد قوت يومه.

وقالت إحدى النساء، قولها: "الغريب، ورغم أنه يخشى النساء؛ إلا أننا نحن من نساعده فى الحصول على الطعام وبعض الأشياء التى يحتاجها، هو لا يريد أن نقترب منه أو نتحدث معه. وبدلًا من ذلك نعطيه الأشياء عن طريق رميها فى منزله، ثم يأتى ويلتقطها. لا يسمح لنا بالاقتراب منه؛ لكنه لا يزال يأخذ ما نقدمه عن بعد".

وحسب الصحيفة، يُعتقد أنه يعانى من رهاب الأجانب، وهى حالة نادرة جدًّا توصف بأنها "خوف مرضى وغير عقلانى من النساء". وقال الرجل: "لا أريد النساء من حولى لأنهن يخِفنني". وأضاف: "أقفل على نفسى هنا وأحيط منزلى بسياج لضمان عدم اقتراب النساء مني".