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اليوم .. آخر موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح من المزارعين

الأحد، 15 أكتوبر 2023 03:00 ص
اليوم .. آخر موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح من المزارعين قمح ، صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى اليوم الأحد، فى صرف النخالة الخشنة لموردى القمح المحلي من المزارعين والشركات والتجار نيابة عن المزارعين والتجار الذين لم يتقدموا للصرف أو المزارعين والموردين الذين حصلوا على أذون صرف ولم يتقدموا لصرفها في المواعيد المقررة

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أخطرت المديريات بالمحافظات بالإعلان بأن آخر موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح المحلي من المزارعين والشركات والتجار نيابة عن المزارعين ، غدا الأحد 15 أكتوبر الجارى  .

وفى حالة عدم التوجه للمطحن للصرف قبل هذا التاريخ يسقط حقه في صرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد، مع استمرار الصرف للموردين الذين يقومون بالصرف وتم جدولة الصرف لهم من قبل المديرية إلى نهاية العام 2022م.

 

 

 







وزارة التموين

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نخالة لموردى القمح

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