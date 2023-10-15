الولايات المتحدة ترسل حاملة الطائرات الثانية للبحر المتوسط لدعم إسرائيل

أحمد علوى

قررت الولايات المتحدة إرسال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط النزاع المسلح المستمر بين إسرائيل وقطاع غزة، حسبما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد ر. فورد" وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، لردع تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس.

وقال أوستن في بيان، "لقد وجهت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور لبدء التحرك إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.. ستنضم مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور إلى المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد، التي وصلت في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وأضاف، "كجزء من جهودنا لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود تهدف إلى توسيع نطاق هذه الحرب في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل، تضم المجموعة الضاربة طراد الصواريخ الموجهة USS Philippine Sea (CG 58)، ومدمرات الصواريخ الموجهة USS Gravely (DDG 107)) ويو إس إس ماسون (DDG 87)، وجناح الناقل الجوي 3، مع تسعة أسراب من الطائرات، وطاقم المقر الرئيسي.