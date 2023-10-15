اليوم السابع
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النائب العام يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لتهنئته بالمنصب الجديد

الأحد، 15 أكتوبر 2023 08:34 م
النائب العام يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لتهنئته بالمنصب الجديد النائب العام المستشار محمد شوقي
كتب ابراهيم قاسم - امنية الموجي

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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولفيفًا من كبار مستشاري الهيئة؛ ضم كلًا من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضويْ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار  منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية.
وقد رحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا التهنئة لتوليه مهام منصبه.
 
يذكر أن المستشار محمد شوقى من مواليد التاسع من مايو عام 1957 في محافظة الغربية.
 
- حصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 من جامعة المنصورة.
- عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، وفي 28 سبتمبر من العام 1985 اصبح وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة.
 
- عُين قاضي فى المحاكم الابتدائية في الاول من أكتوبر عام 1989، وترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993.
 
- في 18 أغسطس 2020، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، قرارًا بانتدابه من محكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
 
- عُين المستشار محمد شوقي بالنيابة العامة، ثم تدرج إلى رئيس نيابة حتى أصبح رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة.
 
- التحق المستشار محمد عياد بالعمل في النيابة العامة بعد تخرجه من الجامعة.
 
- تدرج في الدرجات القضائية بالنيابة وتدرج في العمل بالسلك القضائي حتي وصل درجة الرئيس بمحكمة الاستئناف.
 
- يعد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والحياد والبعد عن أى تصنيفات أو حسابات طوال تاريخه فى العمل بالقضاء.
 
- شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
 
- أعير للعمل في دولة الإمارات في وقت سابق.
 
- انتقل النائب العام الجديد من استئناف القاهرة رئيسًا باستئناف الإسكندرية حتى صدر قرار تعيينه نائبًا عامًا لمصر.
 
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النائب العام

النائب العام يستقبل

وزير الشؤون النيابة

المستشار محمد شوقي النائب العام



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