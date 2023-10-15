المشدد 6 سنوات لعاطل للاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ وتغريمه 100 ألف جنيه

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، حضوريًا، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين، كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض والدراجة النارية المضبوطين وألزمته المصاريف، وذلك في أحداث القضية رقم 12148 لسنة 2023 جنح مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2440 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار محمد سراج، المحام العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال "م.خ"، 23 عامًا، بدون عمل، مقيم قرية شنو بمركز كفر الشيخ، لمحكمة الجنايات؛ لإجراء محاكمته عما أُسند إليه من اتهام.

وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة جنايات كفر الشيخ، أنه في يوم 19 يوليو 2023 بدائرة كفر الشيخ، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما كشف أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيضًا "مطواة"، بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.