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المرصد السوري لحقوق الإنسان: غارات إسرائيل استهدفت مطار حلب من اتجاه البحر

الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:00 ص
المرصد السوري لحقوق الإنسان: غارات إسرائيل استهدفت مطار حلب من اتجاه البحر مطار حلب الدولى
أحمد علوى

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أكدت وسائل إعلام سورية أن إسرائيل شنت هجوما استهدف مطار حلب شمال سوريا للمرة الثانية خلال 48 ساعة مما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غارات جوية إسرائيلية من اتجاه البحر استهدفت مطار حلب الدولي، بعد ساعات من إعادته للخدمة، مما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه لم تسجل أي إصابات والأضرار اقتصرت على الماديات التي لحقت بمهبط المطار الرئيسي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إنه يجري تقييم تداعيات الهجوم على المطار في الوقت الراهن.

وأشار المرصد أن المطار حلب الدولي عاد للعمل، صباح السبت، بعد أقل من 48 ساعة على الضربات الإسرائيلية بعد ظهر الخميس 12 أكتوبر التي أخرجت مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة، فيما تستمر شركات الطيران ببرمجة رحلاتها عبر مطار اللاذقية “حميميم”، ريثما يتم إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق الدولي، التي شارفت على النهاية بجهود فرق الصيانة.

 

 







سوريا

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