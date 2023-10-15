اليوم السابع
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الأحد، 15 أكتوبر 2023 05:58 م
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المدبر البطريركى للكدان يترأس احتفالات ختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما.. صور

الأحد، 15 أكتوبر 2023 05:04 م
المدبر البطريركى للكدان يترأس احتفالات ختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما.. صور الخور أسقف بولس ساتى المدبر البطريركى للكلدان
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس الخور أسقف بولس ساتى المدبر البطريركى للكلدان، ورئيس الطائفة الكلدانية بمصر، القداس الاحتفالى، بمناسبة اختتام ظهورات العذراء مريم، فى بلدة فاتيما، بالبرتغال، وذلك بكاتدرائية بازليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة.

وشارك في القداس عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وحضر أيضًا السيد روى تيرينو، سفير دولة البرتغال، وبعض الشخصيات المختلفة.

وفى سياق متصل، تفقد أمس الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الشباب، بكنيسة القيامة، بالمنيا الجديدة.  

وشارك فى اللقاء الأب أنطون فؤاد، راعى الكنيسة، والشماس نادر ماهر، حيث أجرى حوارًا مفتوحًا مع الشباب، مستمعًا لجميع مقترحاتهم، وآرائهم.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الشباب، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة، وقراءة الكتاب المقدس بعمق، والتفاني في خدمة الكنيسة، وعقب الاجتماع، اجتمع نيافة المطران في لقاء شركة المحبة مع شباب الكنيسة، بحضور الأب الراعى.

الحضور فى القداس
الحضور فى القداس

 

القداس
القداس

 

المدبر البطريركى للكلدان الكاثوليك
المدبر البطريركى للكلدان الكاثوليك

 

جانب من القداس
جانب من القداس

 

كلمة الأب بولس خورى
كلمة الأب بولس خورى

 







الكنيسه الكاثوليكيه

المدبر البطريركى للكلدان

الكلدان الكاثوليك

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