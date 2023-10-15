المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: 16شركة بالقطاع تشارك بمعرض كانتون الصين

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية مشاركة 16 شركة مصرية بقطاع الأجهزة المنزلية والأواني المنزلية في المعرض الدولي كانتون المقام في الصين والذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد 15 أكتوبر ويستمر حتى 19 أكتوبر 2023.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الاشتراك في معرض كانتون يعتبر فرصة جيدة للشركات الهندسية للتعرف على ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وسط مشاركة عالمية موسعة في المعرض بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة في القطاع الهندسي.

وأشارت مي حلمي، في بيان المجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم، إلى أن السوق التصديري في حاجة إلى التواجد بشكل مستمر في المعارض الدولية لاستعراض إمكانيات الصناعة والمنتجات المصرية الهندسية التي شهدت تطور كبير على مدار السنوات الماضية، في ظل مساعى المصانع المصرية لتطوير إنتاجها بشكل مستمر ليواكب التطورات العالمية وللتمكن من المنافسة دوليًا.

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصين أحد أهم الأسواق الدولية التي يزداد التركيز عليها في فترة تنظيم المعارض المتخصصة ويأتيها الزوار من كافة دول العالم، مما يجعل هذا المعرض فرصة مواتية للشركات المصرية لتحقيق أقصى استفادة وعقد اللقاءات مع الشركات النظيرة وبحث التعاون التصديري.

وكشفت مي حلمي ، أن قطاع الأجهزة المنزلية المشارك في معرض كانتون في الصين تمكن من تسجيل نمو في صادراته خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 بنسبة 5.2% مما يؤكد أنه أحد أهم القطاعات الواعدة ويمكن أن تساهم في نمو الصادرات الهندسية بصورة دائمة.