العراق: القبض على 5 إرهابيين تابعين لداعش في نينوى شمالي البلاد

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد، إلقاء القبض على 5 عناصر ينتمون لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة نينوى الواقعة على بعد نحو 405 كيلومترات شمال العاصمة بغداد.



وأفادت القيادة الأمنية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ بأن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في نينوى، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القبض على خمسة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب، وذلك في إحدى مناطق محافظة نينوى".



وأوضح البيان أن الإرهابيين اعترفوا، خلال التحقيقات الأولية، بانتمائهم إلى عصابات داعش، وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية"، مشيرا إلى "تسليم جميع المتهمين الإرهابيين إلى الجهات القضائية المختصة حتى ينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون العراقي".



يشار إلى أن القوات الأمنية في بغداد وبقية المحافظات تشن بين فترة وأخرى حملات دهم وتفتيش لملاحقة المطلوبين للقضاء بتهم جنائية وإرهابية.