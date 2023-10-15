الصحة الفلسطينية: استشهاد 300 فلسطينى وإصابة 800 آخرين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مقتل 300 فلسطيني وإصابة 800 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أكثر من 2500 قتيل، وأكثر من 9500 جريح، في قطاع غزة، وإلى 54 قتيلا وأكثر من 1100 جريح في الضفة الغربية المحتلة.

بدورها أعلنت الأمم المتحدة يوم السبت أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت بالقصف العنيف الذي تشنه القوات الإسرائيلية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان يوم السبت، إن إجبار إسرائيل أكثر من 2000 مريض من 22 مستشفى في شمال غزة ترقى إلى حكم الإعدام.

ويشهد قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، قصفا إسرائيليا عنيفا، منذ أكثر من أسبوع، يستهدف منشآت البنية التحتية.

كذلك يتعرض سكان القطاع إلى حصار وسط نقص في المواد الغذائية والماء الصالح للشراب والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين.