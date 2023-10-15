اليوم السابع
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الرواق الأزهري بالإسكندرية يجري الاختبارات النهائية في جميع المستويات

الأحد، 15 أكتوبر 2023 05:33 م
الرواق الأزهري بالإسكندرية يجري الاختبارات النهائية في جميع المستويات جانب من الاختبارات
الإسكندرية أسماء على بدر

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انطلقت الاختبارات النهائية التي يعقدها الرواق الأزهري بالإسكندرية للمستويات الثلاثة:"التمهيدية- المتوسطة- التخصصية" للعام 2022/ 2023، برواق العلوم الشرعية والعربية، بإدارة الرواق بمنطقة الإسكندرية، وتُجرى الاختبارات بالمستويات الثلاثة، بالتزامن مع جميع فروع الرواق الأزهري بالجمهورية، وذلك بإشراف محمود ماهر مدير إدارة الرواق بالمنطقة والدكتورة داليا فكري العلواني مدير رواق العلوم الشرعية والعربية. 
 
وتفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والدكتور أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب الاختبارات، وأشادا بالإعداد والتنظيم الجيد لها، وأكدا تعاون إدارة المنطقة مع الجامع الأزهر، وتسخير كل إمكانات المنطقة لخدمة الدارسين بالرواق؛ موضحَين أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد وتحت راية واحدة، ألا وهي راية الأزهر الشريف. 
 
وتنعقد الاختبارات لما يزيد عن 20400 دارسًا، موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدي دارسو الرواق بكافة مراحله: التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية، اختباراتهم في 27 مقرًا، وذلك تيسيرًا عليهم، وتمتد فترة الاختبارات لمدة ٣٠ يومًا، ويبلغ مجموع مواد الرواق في كافة مراحله وتخصصاته 150 مادة.






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