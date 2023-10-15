الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد محمود شكري للتعزية في وفاة المهندس حسين عفيفي ربيع وإبلاغ أسرته خالص العزاء ومواساته.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالأحد، 15 أكتوبر 2023 03:45 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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