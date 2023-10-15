اليوم السابع
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الأحد، 15 أكتوبر 2023 04:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الأحد، 15 أكتوبر 2023 03:45 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد محمود شكري للتعزية في وفاة المهندس حسين عفيفي ربيع وإبلاغ أسرته خالص العزاء ومواساته.







الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئاسة الجمهورية

مصر



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