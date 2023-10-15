الدولة تحارب العشوائيات.. تركيب بلاط الإنترلوك بـ 16 شارعا وحارة بالقوصية فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تواصل أجهزة الدولة محاربة العشوائيات بكافة أشكالها، وأنواعها ومن بين مظاهر هذه العشوائيات مقاومة ظاهرة تجمعات القمامة والبرك الطينية بالشوارع الضيقة التي يصعب رصفها، مما تتسب في الأمراض لقاطني هذه الشوارع نتيجة تجمعات القمامة والمياه غير النظيفة لذا سعت أجهزة الدولة إلي وجود حل لهذه الشوارع لتغير المظهر الجمالي لهذه الشوارع فحددت عدد كبير من الشوارع في كل مركز من المراكز ووضعت خطة لتركيب لدالانترلوك لهذه الشوارع ومن بين مراكز محافظة أسيوط مركز القوصية حيث تم تحديد 16 شارع، وحارة.

يقول عماد طه مهندس من مركز القوصية بمحافظة أسيوط أن فكرة تركيب الانترلوك للشوارع الضيقة من أفضل الأفكار لتجميل هذه الشوارع التي ظلت لسنوات مكان للأتربة والقمامة وتجمع البرك الطينية وخاصة في فصل الشتاء ، مشيدا بجهود الدولة في هذا الإطار وخاصة أنها اضفت قيمة جمالية وحمت اطفال الشوارع من الأمراض الناتجه عن عدم نظافة هذه الشوارع .

وقال محمد علي احمد مزارع من مركز القوصية أنه كانت هناك سعادة غامرة من قبل الأهالي الذين تم اختيار شوارعهم التي يقيمون فيها ضمن مبادرة التجميل، وتركيب الانترلوك مشيدا بالافكار الجديدة للشوارع الضيقة والعشوائيات من خلال تركيب الانترلوك علي غرار الدول الأجنبية ، ومحافظات الوجه البحري موكدا أن هذا القرار لاقي ترحيب كبير من قبل الأهالي وسكان هذه الشوارع الذين كانوا يعانون لسنوات بسبب تأخر جفاف هذه الشوارع اوقات الأمطار ، وإذا تواجدت اي مياه لأي سبب من الأسباب.

وأوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية إنه جاري بدء الأعمال بأكثر من 16 شارعا وحارة بمدينة القوصية بتفرعات شارع الجنايين، وشارع المدرسة الاعدادية الحديثة بتفرعاته، وشارع العاشر من رمضان بتفرعاته وشارع الوحدة العربية بتفرعاته لافتًا إلى أن أعمال تركيب الانترلوك مستمرة بكافة مناطق وشوارع المركز التي يقل عرضها عن 6 متر والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف إليها مشيرا إلى إنه وجه نواب رئيس المركز بمتابعة الأعمال بازالة كافة المعوقات التي قد تواجه التنفيذ وإزالة كافة التعديات والاشغالات الموجودة بالشوارع لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال تركيب بلاط الانترلوك فى تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية وتوفير شوارع راقية لعبور المواطنين تستوعب أكبر قدر ممكن.

ومن جهته قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري بدء الأعمال لتركيب بلاط الانترلوك بأكثر من 16 شارعا وحارة من الشوارع الضيقة بمدينة القوصية والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف لها وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل وتسهيل حركة مرور المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة في خطة تحسين حالة الطرق وتكثيف الجهود لتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة .

وأكد محافظ أسيوط ، أن تجربة تركيب بلاط الانترلوك نجحت بصورة كبيرة في الشوارع الضيقة والحواري والازقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها والذي ظهر من خلال سعادة المواطنين بالشكل الجمالي للشوارع التي تم تركيبها بهذا النوع.



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