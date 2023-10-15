اليوم السابع
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الأحد، 15 أكتوبر 2023 07:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الدفاع الروسية : مقاتلة "سو-27" تمنع اقتراب مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

الأحد، 15 أكتوبر 2023 06:05 م
الدفاع الروسية : مقاتلة "سو-27" تمنع اقتراب مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود مقاتلة روسية
أ ش أ

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 كشفت الدفاع الروسية عن إقلاع مقاتلة "سو-27" لاعتراض مسيرة استطلاع أمريكية من طراز "Global Hawk" اقتربت من الأجواء الروسية فوق البحر الأسود.

وقال المكتب الصحفى لوزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الرادارات رصدت هدفا جويا فوق البحر الأسود كان فى طريقه نحو الحدود الروسية.


وأضاف أن مقاتلة من طراز "سو-27" من قوات الدفاع الجوى المناوبة انطلقت لتحديد هدف جوى ومنع انتهاك الحدود الروسية ، حيث حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوى على أنه مسيرة استطلاع من طراز "RQ-4B Global Hawk" تابعة للقوات الجوية الأمريكية.


وتابع أنه مع اقتراب المقاتلة الروسية، ابتعدت المسيرة الأمريكية عن الحدود الروسية، مشيرا إلى أن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى مطارها بعد منع انتهاك الحدود الروسية.


وأكدت وزارة الدفاع أن تحليق المقاتلة الروسية تم وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوى فوق المياه المحايدة وبمراعاة تدابير السلامة.







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