

وقال الوزير الهندي - في تصريح صحفي اليوم - "إن العملية التي نظمتها الحكومة لإعادة الرعايا الراغبين في العودة لبلادهم ستستمر" مشيرا إلى أن عدد الرعايا الهنود في إسرائيل يبلغ حوالى 18 ألف هندي، "ونقوم بمحاولات من أجل مساعدتهم".



وأشار الوزير الهندى إلى أنه جرت إعادة دفعة ثانية بلغت 235 من الرعايا الهنود من إسرائيل، بينهم حوالي 135 طالبا.



من جانبها، أكدت وزارة الشئون الخارجية الهندية أنها تراقب الموقف عن كثب، حيث جهزت غرفة مراقبة تعمل على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة الموقف نظرا لتصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وأن غرفة المراقبة ستساعد على مراقبة الوضع وتقديم المعلومات والمساعدة الممكنة.



وفي السياق، أعلنت السفارة الهندية لدى إسرائيل مساء السبت عن تنظيم رحلة جوية ثالثة لإعادة رعاياها.



وذكرت السفارة الهندية - في تدوينة على منصة إكس تويتر سابقاً - أن الطائرة الثالثة غادرت بالفعل تل أبيب إلى نيودلهي، وأعربت عن تمنياتها برحلة سالمة لكل ركابها. ولم تحدد السفارة عدد رعاياها على هذه الرحلة.



وكانت السلطات الهندية قد أشارت إلى أن الرحلة الأولى أقلعت أمس وأقلت على متنها 212 هنديا، بينما جرى نقل 235 آخرين على متن الطائرة الثانية في وقت سابق اليوم.