الحبس 5 سنوات لمتهم و3 شهور لآخرين لتعذيبهم عاملا وإصابته بعاهة مستديمة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، المستشار شريف محمد قورة رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبو زيد مستشار، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، اليوم الأحد، غيابيًا على متهم بالسجن لمدة 5 أعوام، وحضوريًا لشقيقه ومتهمة ثالثة، جميعهم من أسرة واحدة، بالحبس مع الشغل لمدة 3 أشهر، وذلك عما أسند إليهم بتعديهم على عامل، محدثين إصابته بعاهة مستديمة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين الثاني والثالثة الصادر بحقهما الحبس حضوريًا بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 15 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتها بالمصاريف، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماه، وذلك في أحداث القضية رقم 14943 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3317 لسنة 2022 كلي كفر الش