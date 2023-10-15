التحالف الوطنى يستكمل قوافله الطبية لدعم أهالى محافظة الفيوم

الفيوم ــ رباب الجالي

استمرت جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي بمحافظة الفيوم، حيث نظمت جمعية الأورمان قافلة طبية جديدة لدعم 77 مريضا ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، ووجهت القافلة خدماتها إلي أهالي قرى بحر أبو المير ونوارة والغابة والسلام بمركز إطسا.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.