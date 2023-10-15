اليوم السابع
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الأحد، 15 أكتوبر 2023 06:06 م
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استكمال التدريبات على الفيروسات الكبدية في الوحدات الصحية بدمياط

الأحد، 15 أكتوبر 2023 05:34 م
استكمال التدريبات على الفيروسات الكبدية في الوحدات الصحية بدمياط جانب من ندوات التدريب
دمياط معتز الشربيني

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نفذ فريق الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بدمياط، في النصف الأول من أكتوبر، الخطة الموضوعة مسبقا للتدريب علي طبيعة الفيروسات الكبدية وطرق الوقاية منها وأهمية التطعيم لجميع العاملين بطعم الكبدي وسياسة ما بعد الوخز، وذلك بكل من وحدة العبديه، والحورانى، وميت الشيوخ والطرحه، وأولاد خلف.
 
وجرى ذلك ضمن خطة شهرية موضوعة للتدريب على الفيروسات الكبدية خلال شهر أكتوبر، وتنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والمديرالوقائي بالمديرية الدكتور عطيه منصور.
 
 
 
 






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