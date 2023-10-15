إعلامى أمريكى يكشف كذب نتياهو حول صور مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعى

🇮🇱🇵🇸 They said they had a photo of 40 beheaded babies, but the photo showed a single baby.— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 12, 2023
It was then revealed that the photo was an AI generated image.
But it didn’t matter because the lie about 40 beheaded babies has already been heard by enough people to justify a big war. pic.twitter.com/KEZ5CTpte7
وكشف "هنكل" عن حظر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الإعلام الأمريكي والإسرائيلي وعن تعرضه للعديد من المضايقات على السوشيال ميديا بعدما قام بنشر عدد من الأخبار الكاذبة والمغلوطة من قبل الإعلام الصهيوني.
جاكسون هنكل ممثل وإعلامي أمريكي ومن المعروف عنه انتقاد الأوضاع السياسية الأمريكية والإسرائيلية وكان أبرزها نشره نظرية مؤامرة تفترض أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي فر من البلاد خلال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
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