اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

إعلامى أمريكى يكشف كذب نتياهو حول صور مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعى

الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:14 ص
إعلامى أمريكى يكشف كذب نتياهو حول صور مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعى نتنياهو
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل الإعلامي الأمريكي، جاكسون هنكل فضح أكاذيب وانتهاكات قوات الإحتلال الإسرائيلي واستمرار استهداف المدنيين العزل في غزة.
 
وأعاد "هنكل" نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وأوضح خلاله نزوح المئات من الفلسطينيين خارج غزة وفقًا لمطالبات إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية بإخلاء المناطق المقرر استهدافها.
 
وأوضح الفيديو استهداف قوات جوية تابعة للإحتلال الإسرائيلي العربات التي تنقل المواطنين الفلسطينيين وعلق قائلًأ: "إخلاء ضخم من خلال مركبة ناقلة تقل مواطنين فلسطينيين تم استهدافهم من قبل القوات الجوية الإسرائيلية بعدما طالبتهم بالنزوح إلى جنوب غزة".

وكشف "هنكل" عن حظر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الإعلام الأمريكي والإسرائيلي وعن تعرضه للعديد من المضايقات على السوشيال ميديا بعدما قام بنشر عدد من الأخبار الكاذبة والمغلوطة من قبل الإعلام الصهيوني.

جاكسون هنكل ممثل وإعلامي أمريكي ومن المعروف عنه انتقاد الأوضاع السياسية الأمريكية والإسرائيلية وكان أبرزها نشره نظرية مؤامرة تفترض أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي فر من البلاد خلال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.







جاكسون هنكل

نتنياهو

الاحتلال الاسرائيلى

كذب نتياهو



الموضوعات المتعلقة

المقاومة تربك حسابات إسرائيل.. تل أبيب تلجأ لحكومة طوارئ للمرة الأولى منذ 1967.. "نتنياهو" يحاول الهروب من فشل الداخل وإنقاذ نفسه من التحقيقات بعد شهور من الخلافات السياسية.. والمعارضة: لا يمكن المغفرة للفاشلين

السبت، 14 أكتوبر 2023 04:38 م

العالم هذا الصباح.. نتنياهو يلقى بيان إعلان الحرب على غزة فى الكنيست.. الولايات المتحدة تبحث مع الاحتلال مسألة إرسال قنابل ذكية.. النمسا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها فى الهجوم على إسرائيل

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 09:00 ص

العالم هذا المساء.. الاتحاد الأوروبى: ندعم دعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة عبر مطار العريش.. نتنياهو يلقى بيان إعلان الحرب على غزة فى الكنيست.. وارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى لـ 1417 مواطنا

الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة