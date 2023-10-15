إزالة 13 حالة تعدٍ ومخالفة بناء بمركز المحلة فى الغربية

الغربية ـ عادل ضرة

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة فى محافظة الغربية ، على إزالة 13 حالة تعدٍ ومخالفة بناء بمركز المحلة بمساحة 7 قراريط و1 سهم، تحت إشراف نواب رئيس المدينة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية .

تضمنت الأعمال إزالة حالتين بالوحدة المحلية بميت الليت عبارة عن سور بالبلوك بطول 200 متر ومبنى بلوك بمساحة 10 أسهم وحالتين بالجابرية عبارة عن أسوار بالبلوك حول 12 سهما وحالتين بالوحدة المحلية شبرابابل عبارة عن أساسات مبنية بالطوب والمونة الأسمنتية بمساحة 1 قيراط و2 سهم، كما تم إزالة أساس بالبلوك بقرية لابشيط بالوحدة المحلية للهياتم بمساحة 7 أسهم وأعمال حفر قواعد بقرية صفط تراب بمساحة 8 أسهم.

وأضاف بأنه تم إزالة سمل خرسانى بمساحة 11 سهما بشبرانبات بدمرو وشدة خشبية لدور ثانى علوى بقرية بلقينا بمساحة 20 سهما وشدات خشبية لعمل قواعد وسمل خرسانى بالشهيدى على مساحة 1 قيراط و12 سهما، وشدة خشبية لعمل أعمدة وسقف دور ثانى علوى بالمعتمدية على مساحة 1 قيراط و3 أسهم وبناء بالطوب بالبنوان على مساحة 2 سهم.

وأكد على تواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء والتحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.