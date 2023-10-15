أفضل المتخصصين.. خطة متكاملة لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتفعيل مجموعات الدعم المدرسى بالتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد، مضيفا أن مجموعات الدعم المدرسى تستهدف مواجهة الدروس الخصوصية ورفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور فى جميع المراحل التعليمية، وأن الإدارات التعليمية تشن حملات يومية على مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغلق تلك المراكز بشكل كامل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية لمجموعات الدعم المدرسى وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التعليم والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

لافتا إلى وضع خطة متكامله لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتحسين مستوى ادائه مع الدفع بأفضل العناصر التعليمية لشرح المواد الدراسية ، وكذلك تجهيز القاعات الخاصة بتلك المجموعات داخل المدارس بكافة الإمكانيات والمستلزمات اللازمة، وأن مجموعات الدعم المدرسى تقدم للطلاب بشكل اختيارى ومقابل أجر مناسب.