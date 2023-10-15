أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

- الطماطم بـ 12.5 جنيها

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ20 جنيها

‏-البصل الأبيض بـ25 جنيها

- ‏‎البصل الأحمر بـ26 جنيها

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ13 جنيها

‏‎‏‎‏‎- الجزر 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ13 جنيها.

- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ12 جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 18 جنيها

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 28.5 جنيه.

- جوافه بـ15 جنيها

‏‎‏‏‎‏‎‏- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

- الموز البلدى 10 جنيهات.