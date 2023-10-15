الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم توجه المديريات بسرعة التعاقد مع المعلمين الجدد الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:00 ص وزارة التربية والتعليم إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- دار الإفتاء تعلن الإثنين أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ وزارة الصحة تكشف خريطة توزيع وحدات الكشف المبكر عن سرطان الثدى وزارة التعليم تؤكد عدم نقل المعلمين الجدد قبل مرور المدة القانونية.. التفاصيل "الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض" موضوع خطبة الجمعة المقبلة وزارة التعليم توجه المديريات بسرعة التعاقد مع المعلمين الجدد انخفاض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25%.. اعرف التفاصيل المديريات التعليمية: النصيب الأكبر فى توزيع المعلمين الجدد للمدارس ذات العجز الكبير معرض "أهلا مدارس" بفيصل ينهى فعالياته مساء اليوم بداية من اليوم.. طبق البيض بـ125 جنيها وكيلو الدواجن بـ73 بمبادة تخفيض الأسعار البورصة المصرية للسلع تعقد غدا جلسة لتداول القمح وزير التعليم: إرسال الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد ويؤكد: مستند أساسى للتعاقد الأجهزة الرقابية تشكل مجموعات عمل لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية اعرف السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.. التفاصيل انخفاض طفيف بالحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 28 درجة السكر يتراجع لـ27 جنيها والأرز يتراوح بين 18 و20 جنيها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زايد آل نهيان.. ويوجه بعلاج مرضى التصلب المتعدد وزير التربية والتعليم يفتتح غدا مدارس بمحافظة السويس وزير الزراعة يتابع مع قيادات الوزارة الرقابة على منظومتى الحجر الزراعى والبيطرى وزارة الأوقاف: انطلاق برنامج بناء الأئمة الثقافي بــ11 مديرية غدًا الأزهر للفتوى: المبادرات الطبية والغذائية لدعم فلسطين من أهم حقوق المسلم على أخيه السلع التموينية التموين اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار الموضوعات المتعلقة مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالمنتجات الغذائية لصرف السلع التموينية الإثنين، 09 أكتوبر 2023 03:00 م "تموين الإسكندرية" تضبط مخالفات فى التصرف بالسلع التموينية من الزيت والدقيق الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:08 م حكاية وطن.. الدولة تخصص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية الجمعة، 06 أكتوبر 2023 07:00 ص التموين تكشف حقيقة توقف صرف السلع التموينية منتصف شهر أكتوبر.. التفاصيل الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:24 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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