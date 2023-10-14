ينطلق فبراير المقبل.. شروط الاشتراك ومواصفات الأبحاث للتقدم بمؤتمر مكافحة الفساد بحقوق حلوان

كتب محمد صبحى

تنظم كلية الحقوق جامعة حلوان المؤتمر العلمي لطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية، تحت عنوان (مكافحة الفساد والتكنولوجيا الحديثة)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ورئيس المؤتمر الدكتورة أمل لطفي عميد الكلية، وتنطلق فعاليات المؤتمر فى شهر فبراير المقبل.

وأعلنت كلية الحقوق عن شروط المشاركة في المؤتمر وهي :

الاشتراك خاص بطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية (مجانا).

تناول البحث لأحد الموضوعات التي تندرج ضمن محاور المؤتمر

أصالة البحث، بحيث لم يسبق نشره ورقياً أم إلكترونياً، أو تقديمه لأي جهة أخرى محلية أم خارجية، ولا تتعدى النسبة الاقتباس من المراجع العلمية 20%

تحري الباحث الجدة والعمق في موضوعه، وإتباع منهجية البحث العلمي في الكتابة، بما يقتضيه من الدقة. والأمانة والموضوعية والتوثيق الكامل والإبداع

مساهمة البحث في وضع حلول تشريعية للموضوع الذي يتناوله بقدر الإمكان

الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الملخصات والأبحاث وإجراء التعديلات

التزام أصحاب البحوث المقبولة بإجراء التعديلات التي تقترحها اللجنة العلمية.

تقبل الأبحاث باللغتين العربية أو الإنجليزية و لا تقبل الأبحاث المشتركة التي يزيد عدد الباحثين فيها عن إثنين

ألا يتجاوز البحث عن 20 أو (30) صفحة حجم (A4) شاملة جميع المراجع والملاحق والأشكال التوضيحية والجداول والرسومات والفهرس.

إعداد البحث وفقاً للخط المعروف بـ Simplified Arabic ، مع تباعد الأسطر بعد (1.5 lines)، ويكون حجم الخط في المتن (14)، بينما في الهوامش (12) وفي العناوين (16)، وتكتب العناوين بالبنط العريض

تقبل ملخصات الأبحاث في الفترة من *2023/11/01 م حتى 2023/11/30*