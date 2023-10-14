وفاة طبيب داخل عيادته في المنصورة بعد إصابته بأزمة قلبية

لفظ الدكتور محمد العقدة، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، أنفاسه الأخيرة داخل عيادته بشارع السكة الجديدة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء قيامه بتوقيع الكشف على عدد من المرضى.

فيما نعى الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، على صفحته قائلا: ببالغ الحزن والأسى تودع كلية طب المنصورة العميد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، أحد علمائها المخلصين، الدكتور محمد العقدة أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، الرجل الخلوق المهذب عف اللسان حسن الخَلق والخُلق العزيز على قلب طلابه وزملائه، اللهم أغسله بالماء والثلج والبرد وأغفر له وأعف عنه وأجعله بالفردوس الأعلى من الجنة.

فيما سادت حالة من الحزن بين عدد كبير من طلاب الطبيب والمرضى كونه معروف بحسن خلقه، وأشار أحد المرضى أنه كان ينتظر بالخارج وفوجئ بأن الطبيب توفي وتم نقله.