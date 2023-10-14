وزير دفاع نيجيريا: نأمل الاستفادة من خبرة مصر الناجحة فى مكافحة الإرهاب

كتبت ريم عبد الحميد

أعرب وزير الدفاع النيجيرى محمد أبو بكر عن رغبة بلاده فى الاستفادة من جهود مصر الفعالة فى مكافحة الإرهاب فى شمال سيناء كوسلة لمكافحة الإرهاب وقطع الطرق داخل بلاده.

وفى تصريحات ألقاها الوزير فى أبوجا خلال احتفال بالذكرى الخمسين لعيد القوات المسلحة ونصر أكتوبر المجيد ونقلها موقع "فان جارد"، أشاد أبو بكر بالقوة العسكرية المستمرة لمصر والتزامها بحماية سيادتها حتى بعد خمسة عقود من حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن مصر حققت أيضا نجاحا فى هزيمة الإرهاب فى شمال سيناء.

وقال الوزير: كما تعلمون، فإن نيجيريا أيضا تكافح الإرهاب والسرقة فى أجزاء معينة من البلاد، ونتبنى وسائل مشابهة لتلك التى استخدمتها الحكومة المصرية. وأضاف أن جهود بلاده فى مكافحة الإرهاب تركز على نهج شامل يشمل برامج إعادة الإعمار والتنمية التى تهدف إلى تحسين حياة المواطنيين.

وتابع قائلا: نأمل أن تستفيد قواتنا المسلحة من استخلاص دروس قيمة من تجربة مصر فى مواجهة تحدياتنا الخاصة.

واعترف الوزير بالأهمية التاريخية لانتصار أكتوبر المجيد، وأكد مدة صلته بالدول الأفريقية، لاسيما نيجيريا.

وقال إن انتصار أكتوبر المجيد يلقى بصداه فى كل الدول الأفريقية خاصة نيجيريا، إنه لا يمثل فقط انتصارا كبيرا للقوات المسلحة المصرية، ولكن أيضا تعبيرا فريدا عن إرادة البلاد ووحدة شعبها.

وقال إن الانتصار مثل نقطة تحول فى تاريخ مصر وأسفر عن استرداد أهم أراضيها، ومن المؤثر حقا أن مصر وبعد خمسة عقود من الحرب لا تزال قوة عسكرية قوية لديها التزام قوى بحماية سيادتها.

وأكد أبو بكر العلاقات الودية والدافئة طويلة الأمد بين مصر ونيجيريا، والتي يدعمها إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين منذ الستينيات، موضحا أن هذه العلاقات ازدهرت من خلال التعاون والتآزر في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والرعاية الصحية والدفاع.