وزير الخارجية السعودى: المملكة تستنكر استهداف المدنيين بأي شكل ومن أي طرف

إيمان حنا

أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، وفق بيان للخارجية، أن المملكة تستنكر استهداف المدنيين بأي شكل ومن أي طرف، وأنه يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما يجب وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلنكن خلال زيارته اليوم السبت للمملكة ، ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى السعودية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع المملكة لضمان حماية المدنيين في غزة، مضيفا" نعمل مع السعودية في الكثير من القضايا ومنها إحلال السلام بالمنطقة".